A&A Studio Legale vince ancora per noto Gruppo Immobiliare al Tribunale di Napoli

Giorgio Albè, founding partner, e Valentina Castelli, senior associate, di A&A Studio Legale hanno assistito con successo un noto Gruppo Immobiliare nel contenzioso promosso da un consulente per l'accertamento del rapporto di lavoro dirigenziale.

La controversia ha avuto particolare rilevanza perché investiva la struttura organizzativa del gruppo, sostenendo il consulente che l'apporto dallo stesso reso per il tramite di sue società configurava in realtà la subordinazione.

Il Tribunale di Napoli non ha invece rilevato criticità in merito all'assetto organizzativo del Gruppo ed ha respinto le domande del consulente, confermando così anche in sede di opposizione l'ordinanza della fase del rito cd Fornero, per la parte relativa al presunto licenziamento.