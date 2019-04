LOMBARDI SEGNI E ASSOCIATI E STUDIO ROCCIOLETTI NEL LEVERAGED BUY OUT PER IL CONSOLIDAMENTO DI OMNISYST

Lombardi Segni e Associati e Studio Roccioletti hanno assistito rispettivamente il socio Ezio Speziali e gli eredi del socio Cesare Milani in un'operazione di leveraged buy out volta al consolidamento degli assetti proprietari di Omnisyst S.p.A., uno dei principali operatori italiani nel settore dell'intermediazione nella gestione avanzata dei rifiuti industriali, in capo a un veicolo controllato da Ezio Speziali. L'operazione mira a consolidare la posizione di leadership di Omnisyst sotto la gestione di Ezio Speziali, che già dal 2014 ha consentito alla società di essere inserita tra le prime 100 aziende del "Progetto Elite" di Borsa Italiana.



L'operazione di LBO è stata realizzata anche mediante ricorso ad un finanziamento erogato da Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A..



Ezio Speziali è stato assistito da Lombardi Segni e Associati con un team composto dal partner Carla Mambretti e dal senior associate Davide Pelloso per gli aspetti societari, e dal partner Mara Fittipaldi e dal senior associate Pietro Paolo D'Ippolito per i profili connessi al finanziamento. Teca Consulting ha prestato assistenza sugli aspetti fiscali e di struttura dell'operazione con Alessandro Carducci Artenisio.



I venditori sono stati assistiti per l'operazione di cessione da Giuseppe Roccioletti (per i profili legali) e da Alberto Andreoletti dello Studio Calculli Andreoletti (per i profili fiscali).

Banca Popolare di Sondrio S.C.p.A. è stato assistita da Legance – Avvocati Associati con un team composto dal partner Guido Iannoni Sebastianini e dal senior associate Andrea Mazzola.

Gli aspetti notarili dell'operazione sono stati curati dallo studio notarile Napolitano & Caricato nella persona del Notaio Massimo Napolitano.