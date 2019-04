STELÉ & PARTNERS E RÖDL & PARTNER NELLA CESSIONE DI TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Miano, 3 aprile 2019 - Stelé & Partners, con il socio Daniela Stelé e l'associate Valentina Ricci, ha assistito Emera Holding Italia, parte del Gruppo francese Solstice, nell'acquisizione dalle Società Cyrasol Energy in fallimento, nella persona del curatore fallimentare Dr. Tjark Thies dello Studio Reimer Rechtsanwälte e GVG Connaught di un portafoglio di tre impianti fotovoltaici, di circa 900 Kw ciascuno, situati in Piemonte, Puglia e Basilica, per un valore di circa 9 milioni di Euro. Le Società cedenti sono state assistite da Rödl & Partner con un team composto dal socio Roberto Pera e le associates Bàrbara Mateos Frühbeck e Silvia Batello.