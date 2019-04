Allen & Overy e Chiomenti nel green bond di Terna da 500 milioni

MILANO/ROMA – Allen & Overy e Chiomenti hanno lavorato all'emissione del green bond da 500 milioni di Euro di Terna con durata settennale e scadenza 10 aprile 2026. I titoli senior unsecured hanno una cedola annua dell'1%, saranno emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di Terna e saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati per finanziare i cosiddetti eligible green projects di Terna in conformità ai c.d. "Green Bond Principles 2018" dell'ICMA (International Capital Market Association), in linea con la strategia della società volta a coniugare sostenibilità e crescita.

Chiomenti ha assistito Terna in qualità di società emittente con un team guidato dal partner Enrico Giordano, coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa e dal junior associate Pietro Tirantello. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco Di Siena con l'associate Maurizio Fresca.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunners con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, del dipartimento ICM - International Capital Markets - coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, con la trainee Cristina Palma. Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax dello studio ha curato i profili fiscali dell'operazione.