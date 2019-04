DLA Piper, Dentons e Toffoletto De Luca Tamajo nell'acquisizione di Advanced Sterilization Products

DLA Piper ha assistito Fortive, colosso americano con più di 6 miliardi di dollari di fatturato annuo attivo nel settore della tecnologia industriale, nell'acquisizione di Advanced Sterilization Products da Johnson & Johnson Medical, società del Gruppo Johnson & Johnson.

Il business Advanced Sterilization Products opera nelle soluzioni innovative per la prevenzione delle infezioni, che comprendono materiali di consumo e software da utilizzare nella sterilizzazione a bassa temperatura e nella disinfezione di alto livello di strumenti chirurgici riutilizzabili.

Il team di DLA Piper è stato coordinato dal Lead Lawyer Christian Iannaccone (in foto) e da Giorgia Grande per gli aspetti corporate, dal partner Marco de Morpurgo per i profili regolatori ed il partner Carmen Chierchia per le questioni ambientali.

Il team ha anche visto coinvolti il partner Federico Strada insieme a Lorenzo Caprara per gli aspetti giuslavoristici.

Johnson & Johnson Medical è stata assistita da Dentons con un team composto dal partner Luca Pocobelli e dall'associate Ferdinando Bonofiglio per gli aspetti corporate, e da Toffoletto De Luca Tamajo, con la partner Ornella Patané, per gli aspetti giuslavoristici.