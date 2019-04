Ashurst e Clifford Chance nel finanziamento da €537,5 milioni di un portafoglio fotovoltaico di Tages Helios

Ashurst e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente il Fondo "Tages Helios" – gestito da Tages Capital SGR, e il pool di banche finanziatrici, in relazione alla strutturazione dell'operazione finanziaria relativa all'incremento fino a €537,5 milioni delle linee di credito concesse alla Holdco Ortigia Power 31, in data 29 giugno 2018, al fine di includere nel portafoglio fotovoltaico finanziato l'impianto da 48MW di Enersol S.r.l.

Il pool di banche finanziatrici nazionali e internazionali che hanno sottoscritto l'incremento del finanziamento per un importo complessivo di €85 milioni comprende Banca IMI, Banco BPM, Bayerische Landesbank Anstalt des öffentlichen Rechts, BNP Paribas – Italian Branch e Société Générale – Milan Branch. L'operazione di finanziamento include come finanziatori originari anche Banco Santander – Milan Branch, MedioCredito Italiano, MPS Capital Services Banca per le Imprese, Société Générale – Milan Branch, Unione di Banche Italiane, UniCredit e Intesa Sanpaolo.

Ashurst ha assistito Tages ed il Borrower Ortigia Power 31 nella strutturazione dell'operazione, ivi inclusi i rapporti con il partner industriale Renam e l'asset manager Delos Power e nella predisposizione e negoziazione della complessa documentazione ad essi relativa, oltre che nella negoziazione della documentazione finanziaria. Per lo studio ha agito un team guidato dal partner Carloandrea Meacci, e composto dai counsel Simone Egidi (Lead Manager dell'operazione) e Fabio Balza (per gli aspetti Tax) e da Ilaria Rosa e Arianna Mauri. Tages è stata inoltre assistita in tutte le fasi dell'operazione dall'Head of Legal Affairs Marcello Ciampi.

Clifford Chance ha assistito le banche finanziatrici nella strutturazione del rifinanziamento e nel perfezionamento di tutta la correlata documentazione finanziaria, con un team guidato dal counsel Francesca Cuzzocrea, affiancata dal Senior Associate Chiara Commis e da Andrea Schiavo. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal Socio Carlo Galli con il Senior Associate Sara Mancinelli.