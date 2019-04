Ashurst rafforza ulteriormente la sede italiana e annuncia l'ingresso di Andrea Caputo come socio Real Estate

Milano, 1 aprile 2019. Lo studio legale internazionale Ashurst annuncia un importante rafforzamento del dipartimento Real Estate con l'ingresso del partner Andrea Caputo alla guida della practice italiana.

Andrea Caputo proviene da Freshfields Bruckhaus Deringer, dove ha operato dal 2005 ad oggi.

Ha una consolidata esperienza di assistenza a clienti italiani e internazionali in operazioni di acquisizione, dismissione e di asset management (comprese locazioni a lungo termine, anche con strutture di lease-back) di portafogli ad uso commerciale, ufficio, leisure, residenziale e logistico, anche attraverso piattaforme di investimento rappresentate da fondi di investimento immobiliare.

Ha inoltre assistito investitori e società nello sviluppo di progetti immobiliari e, in questo contesto, è stato anche attivo nella negoziazione di contratti di appalto e corporate joint venture.

L'ingresso di Caputo avviene con un team composto inizialmente anche dall'avvocato Diego Mallone e da Vincenzo Esposito.

Questo rafforzamento consolida il ruolo di Ashurst quale importante player nel mercato del Real Estate e Real Estate Finance in Italia; il team sarà in grado di fornire una offerta integrata in Italia e all'estero, avvalendosi anche del supporto del dipartimento Tax e di quello Regulatory e Amministrativo; il team fa parte di un più vasto dipartimento Real Estate cross border di Ashurst, in Europa, in Asia e nel mondo.

"Siamo particolarmente lieti di avere con noi Andrea," ha dichiarato il Managing Partner Carloandrea Meacci "che ha un profilo professionale di grande esperienza. Non ho dubbi che Andrea saprà espandere la pratica di real estate assieme agli altri colleghi italiani e internazionali. L'arrivo di Andrea Caputo segue la promozione a partner nella scorsa primavera di Elena Giuffrè e Umberto Antonelli ed è coerente con la strategia di costruire un team di avvocati altamente qualificati, capaci di fare squadra e favorire l'innovazione dell'offerta di servizi legali. "

Andrea Caputo ha dichiarato: "Sono onorato di entrare a far parte della grande famiglia Ashurst e sono convinto sia una ottima opportunità poter sviluppare la practice di Real Estate, in particolare, in questo momento storico del mercato italiano. Saper cogliere le opportunità ed offrire un'ampia gamma di servizi legali ai clienti è la sfida che ci siamo dati".

Tra le più recenti operazioni del team, Ashurst ha assistito Värde Partners e Ingrid Hotels, società italiana il cui socio di maggioranza è Värde Partners e che detiene e gestisce, anche attraverso società controllate stabilite in Francia, Ungheria e Repubblica Ceca, un portafoglio paneuropeo di hotel di lusso noto come "Dedica Anthology", nella emissione di titoli obbligazionari per un valore nominale di 337 milioni di Euro, che sono stati ammessi alle negoziazioni sul Terzo Mercato della Borsa di Vienna. I titoli sono stati acquistati da soggetti facenti capo a Blackstone Real Estate Debt Strategies.