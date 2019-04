Milano, 8 Aprile 2019 – L'IQVIA Institute for human data science ha appena emesso il proprio nuovo report sul mercato farmaceutico che verrà: "The global use of medicine in 2019 and outlook to 2023", una sintesi dei più importanti trend del settore a livello globale nel prossimo quadriennio, disponibile qui: https://www.iqvia.com/locations/belgium/newsroom/2019/02/the-global-use-of-medicine-in-2019-and-outlook-to-2023



In termini di investimenti in ricerca e sviluppo, l'outlook è di continua crescita. Si stima che in media nel periodo 2019-2023 saranno immesse sul mercato oltre 50 nuove sostanze attive all'anno. Una pipeline importante, in cui l'area terapeutica trainante è ancora quella oncologica, accanto a quella delle malattie autoimmuni e virali. Si stima inoltre che il 45% dei nuovi prodotti avrà una designazione orfana, ovvero sarà volta a trattare malattie rare.



Per sostenere la crescita, si consolida ulteriormente la tendenza già in atto da parte delle big pharma di compensare le grandi scadenze brevettuali arricchendo la propria pipeline attraverso alleanze volte ad acquisire nuovi prodotti sviluppati da altre società: non solo dirette concorrenti ma anche piccole start-up o centri di ricerca. Accordi di collaborazione e partnership acquisiscono così importanza sempre più strategica per l'innovazione.



Temas, la società del gruppo IQVIA dedicata alla formazione, ha deciso pertanto di dedicare una giornata intensiva di studi all'attualissimo tema delle alleanze strategiche nel farmaceutico. L'analisi legale sarà interamente affidata a Laura Orlando, avvocato e managing partner dell'ufficio milanese di Herbert Smith Freehills, che tratterà in particolare i profili di proprietà intellettuale, gli aspetti regolatori e della gestione del rischio. Tra gli altri relatori, saranno presenti autorevoli rappresentati dell'industria farmaceutica innovatrice, come Dompé, ed esponenti del mondo del farmaco generico. L'evento si terrà a Milano il prossimo 17 aprile 2019.