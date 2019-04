MAURIZIO PALMACCIO NOMINATO ORGANO DI CONTROLLO DELLA FONDAZIONE SCHOOL UNIVERSITY DELL' E.BI.L.P.

Maurizio Palmaccio, commercialista e revisore legale in Formia, consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Cassino è stato nominato Organo di Controllo della Fondazione School University dell'E.BI.L.P.

La nomina, avvenuta ieri pomeriggio, alla presenza del Presidente nazionale dell'E.BI.L.P. avvocato Carmelo Bifano, del Presidente nazionale Fisalp - Confsal avvocato Annamaria Goglia, di Rolando Marciano e Angelo Ruggiero, rispettivamente, Presidente nazionale e Vice Presidente della C.E.P.I. (Confederazione Europea delle Piccole Imprese) ha confermato l'individuazione dell'Organo di Controllo nella persona di Maurizio Palmaccio.

La SCHOOL UNIVERSITY FOUNDATION nata dall'E.BI.L.P. (Ente Bilaterale Nazionale delle Libere Professioni e del Settore Privato) opera nel settore dell'istruzione, formazione, studi, ricerche ed orientamento nell'ambito delle relazioni industriali, del lavoro e delle libere professioni promuovendo attività di alta formazione in cui ricerca e didattica sono strettamente interconnesse. School University, attraverso il suo patrimonio, le scuole, l'area international, i delegati, i rappresentanti delle sedi estere, gli knowledge's Ambassadors, costituisce un ponte tra il mondo della ricerca e alta formazione ed il mondo del lavoro in particolare, studenti, professionisti ed imprese, garantendo, fra l'altro, borse di studio e stage, in quanto ritiene che la conoscenza sia patrimonio dell'umanità e che solo la stessa rende ogni uomo libero.