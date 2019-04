DENTONS: FEDERICO VANETTI NUOVO CO-HEAD DELLA PRACTICE EUROPEA ENVIRONMENTAL PROTECTION REGULATORY

Milano, 9 aprile 2019. Federico Vanetti, partner presso l'ufficio Dentons di Milano e responsabile del team italiano di Public Policy and Regulation, è stato nominato Co-Head della Europe Environmental Protection Regulatory Practice.



L'avvocato Vanetti, partner di Dentons dall'apertura della prima sede dello Studio in Italia, è specializzato in diritto ambientale, urbanistica ed edilizia, appalti e contenzioso amministrativo presso i TAR. Presta inoltre assistenza nell'ambito di operazioni di sviluppo immobiliare, con particolare riferimento alle tematiche ambientali (bonifiche, procedure di VIA e VAS) e agli aspetti urbanistici (accordi di programma, modifiche all'assetto urbanistico), nonché rispetto agli aspetti autorizzativi e commerciali.



In questo nuovo ruolo, Federico Vanetti lavorerà al fianco della collega Ewa Rutkowska-Subocz, partner dell'ufficio di Varsavia, alla guida dal 2015 della Environment Protection Practice di Dentons in Polonia e in Europa.



L'avvocato Vanetti avrà il compito di consolidare il posizionamento della practice a livello europeo, garantendo il coordinamento con gli altri team su scale globale per assicurare ai clienti che operano in più giurisdizioni assistenza integrata e senza soluzione di continuità. Ciò si è già rivelato particolarmente importante e lo sarà sempre più in futuro su tematiche molto specifiche, quali ad esempio il Climate Change che richiede da parte delle multinazionali un approccio strategico coordinato ed unitario.