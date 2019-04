GITTI AND PARTNERS PER E.ON ITALIA NELL'ACQUISIZIONE DI SOLAR ENERGY GROUP

Gitti and Partners ha assistito E.ON Italia nell'acquisizione dell'80% di Solar Energy Group -una delle maggiori aziende italiane attive nell'installazione "chiavi in mano" di impianti solari termici e fotovoltaici anche con sistemi di accumulo. L'operazione segue quella del 2017 con cui E.ON – sempre assistita da Gitti and Partners – aveva acquisito la maggioranza de La Casa delle Nuove Energie.

Il team di Gitti and Partners, guidato dal partner Piero Viganò era costituito da Irina Gherca (senior associate) e dagli associate Marco Bertucci e Valeria Ramponi oltre che dal counsel Mariano Delle Cave, che ha seguito gli aspetti lavoristici dell'operazione.

I venditori e i soci di minoranza sono stati seguiti dagli Avv. Luca Ponti e Francesca Spadetto, partners dello studio Ponti & Partners di Udine.