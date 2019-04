MDBA insieme ad Alajmo S.p.A. per l'apertura di Amo(r) a Milano

MDBA Studio Legale ha assistito Alajmo S.p.A. nell'apertura del nuovo locale Amo(r) a Milano in Corso Como. Il nuovo ristorante, progettato da Philippe Starck, avrà come protagonista la pizza al vapore e altri prodotti da forno (calzoni e centopezze) ideati da Massimiliano Alajmo e dal suo staff e brevettati dal gruppo Alajmo, che prevedono la cottura in tre tempi dell'impasto, con un risultato di inedita leggerezza ed alta digeribilità.

Oltre a un nuovo concetto di pizza, l'innovazione di Amo(r) include un'attenzione ai dettagli e una forte personalizzazione del locale, dove anche gli strumenti di cucina e le posate sono state create ad hoc. Il nuovo locale si presenta come un luogo curato nei minimi particolari, in cui consumare velocemente - a pranzo e cena - piatti di altissima qualità, in un ambiente di raffinatezza unica nel genere dei locali che si occupano di ristorazione veloce.

Nell'operazione, Alajmo S.p.A. è stata assistita dall'avvocato Dante De Benedetti, managing partner di MDBA, unitamente agli avvocati Veronica Da Ros, Gemma Mogno ed Etjola Gjoka. MDBA ha seguito il percorso di Amo(r) sin dagli inizi, tanto nella fase di redazione ed ottenimento del brevetto degli innovativi prodotti da forno al vapore, quanto nella fase di realizzazione della Joint Venture con Philippe Starck, seguito dallo studio Nunziante Magrone, nello specifico, dal senior partner, avv. Michael Kirkham e dall'avv. Mariagrazia Fini.