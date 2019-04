STATI GENERALI DELL'ANTIZOOMAFIA: LAV CELEBRA IL VENTENNALE DELL'OSSERVATORIO ZOOMAFIA CON UN EVENTO IL 7 GIUGNO PROSSIMO. INTERVERRANNO FORZE DI POLIZIA, ASSOCIAZIONI, MAGISTRATI, PER UNA GIORNATA DEDICATA ALLO STUDIO DEL FENOMENO. APERTE FINO AL 30 APRILE LE SELEZIONI DEI RELATORI

Ogni 55 minuti un nuovo fascicolo per reati contro gli animali; una persona denunciata ogni 90 minuti: sono questi i dati che emergono dal Rapporto Zoomafia 2018, redatto da Ciro Troiano, criminologo e responsabile dell'Osservatorio Zoomafia della LAV.

Quest'anno, in occasione del ventennale dell'istituzione dell'Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, l'Associazione sta organizzando, con il Patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Fondazione Antonino Caponnetto, i primi Stati Generali dell'Antizoomafia, un evento che chiamerà a raccolta quanti (forze di polizia, associazioni, magistrati, studiosi) sono impegnati, per quanto di competenza, in attività di contrasto ai vari filoni zoomafiosi.

Fino al 30 aprile è possibile proporre la propria relazione per l'evento del 7 giugno: i relatori saranno scelti in base alle proposte pervenute, purché rispondano concretamente ai requisiti di contenuto in merito alle infiltrazioni della criminalità organizzata di stampo mafioso nell'ambito dello sfruttamento degli animali, e di comprovata esperienza nella materia trattata.

Gli interventi devono avere un taglio pragmatico, con proposte operative in campo legislativo, giuridico e sociale, e non una mera descrizione del fenomeno.

Saranno valutati gli abstract riguardanti uno dei seguenti temi:

- combattimenti tra animali

- corse clandestine e ippica

- traffico di cuccioli

- il business canili

- bracconaggio e traffico di fauna selvatica

- "Cupola del bestiame", abigeato e macellazione clandestina

- zoocriminalità minorile

- la criminalità della pesca di frodo

Alla fine della giornata sarà proposto un documento degli Stati Generali.

Chi fosse interessato alla partecipazione ai lavori in qualità di relatore è invitato a trasmettere entro il 30 aprile 2019 un abstract contenente titolo del contributo, nome e affiliazione dell'autore, e una descrizione del contenuto di non più di 25 righe, inviandolo all'indirizzo osservatoriozoomafia@lav.it

Valutati i contributi pervenuti, l'eventuale accettazione sarà comunicata entro il 9 maggio 2019.

Ciascuna presentazione avrà una durata di 15 minuti.

Gli abstract scelti saranno pubblicati nel Rapporto Zoomafia 2019.

Per assistere all'evento, invece, singoli o associazioni devono inviare una richiesta di adesione entro il 27 maggio 2019 all'indirizzo osservatoriozoomafia@lav.it. Per le associazioni aderenti è previsto, su richiesta, un intervento di saluto di 5 minuti.