AMTF Avvocati , ha assistito la nota catena di ristoranti nippo brasiliana Temakinho nell'apertura del nuovo ristorante di Milano

AMTF Avvocati, con un team coordinato dal name partner Alberto Crivelli, coadiuvato dai senior associate Alessia Pinacoli e Michela Vasari, ha assistito la nota catena di ristoranti nippo brasiliana Temakinho nell'apertura del nuovo ristorante di Milano sito nella zona di Porta Romana, Via Lazzaro Papi.

Con questa apertura salgono a quattro i ristoranti della catena nella sola Milano. Temakinho è presente anche a Roma, Londra, Ibiza e Formentera.

Questa operazione sancisce una collaborazione ormai consolidata tra AMTF Avvocati e la società milanese, recentemente in parte acquisita dal gruppo friulano leader nel mercato del food retail Cigierre, sia per le operazioni di espansione retail, sia per la generale consulenza di contrattualistica e compliance societaria.