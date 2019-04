FinTech - Sempre più digitale: il peer-to-peer lending Carbonetti e Associati, con il socio Marco Romanelli e gli associate Alberto Mozzi e Giorgio Politano, ha assistito BorsaDelCredito.it – il primo operatore italiano di peer to peer lending per le PMI, specializzato nel credito alle micro, piccole e medie imprese – nella predisposizione di formule innovative di finanziamento sulla

piattaforma di social lending, dedicate ai venditori sui principali marketplace.

In particolare, lo Studio ha prestato la propria assistenza nella definizione di un prodotto pensato per finanziare in tempi rapidi i seller che operano sul marketplace di Amazon, interessati ad

incrementare le scorte di magazzino, ottenendo migliori condizioni di acquisto dei prodotti e migliorando i margini.