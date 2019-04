Approvata la Direttiva comunitaria sul copyright

GAZZETTA UFFICIALE





Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la direttiva che modifica le regole sul diritto d'autore europeo. Il testo, già approvato dal Parlamento europeo il 26 marzo scorso, regolerà i rapporti tra le piattaforme online e gli editori/autori detentori dei diritti. In particolare con l'art. 11 si riconosce l'obbligo di pagamento dei diritti per l'utilizzo delle notizie sul web, mentre con l'art. 13 viene imposto un controllo su tutto ciò che viene pubblicato on line in modo da escludere i contenuti protetti dal diritto di autore.

Le piattaforme online saranno quindi direttamente responsabili dei contenuti caricati sui loro siti, compresi gli aggregatori di notizie. Viene comunque specificato che i contenuti caricati su enciclopedie online, tipo Wikipedia o su piattaforme software open source, saranno automaticamente esclusi dal monitoraggio imposto dalla direttiva così come i contenuti utilizzati per la diffusione e la conoscenza della ricerca scientifica.

Ora si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che avvierà i due anni entro i quali la direttiva dovrà essere recepita dai Paesi membri con un atto legislativo vincolante.