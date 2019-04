Francesco Marasco nuovo associate dello Studio de Berardinis & Mozzi

Francesco Marasco entra ufficialmente a far parte dello Studio de Berardinis & Mozzi in qualità di associate.

L'avvocato Marasco si occupa di tutti gli aspetti giuslavoristici e presta assistenza legale, stragiudiziale e giudiziale, in favore di aziende e persone fisiche sulle tematiche inerenti la costituzione, la gestione flessibile e la risoluzione di rapporti di lavoro (subordinati, parasubordinati ed autonomi). Gestisce inoltre tutte problematiche fiscali e previdenziali, ivi incluse quelle legate all'erogazione di bonus e premi, nonché la gestione del contenzioso.

Prima di entrare a far parte dello Studio de Berardinis & Mozzi ha lavorato in Daverio & Florio, Eversheds e Studio Legale Persiani.

"Questo nuovo ingresso - commenta Paolo de Berardinis, socio fondatore di dB&M - "si inserisce nel progetto di crescita intrapreso dal nostro Studio. Sono sicuro che Francesco sarà di supporto alla nostra attività e saprà inserirsi al meglio in una realtà come la nostra da sempre attenta al benessere dei nostri collaboratori. Recentemente hanno fatto il loro ingresso in Studio altri due professionisti: Daniele Mariani e Federico Ubertis, che provengono da realtà professionali di considerevole spessore nel campo del diritto del lavoro".

Con l'ingresso dell'avvocato Marasco sale a 9 il numero degli associate dello Studio.