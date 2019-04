LEGALITAX STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO, GALANTE E ASSOCIATI STUDIO LEGALE E RAMONDELLI E SARACINO STUDIO LEGALE E NOTARILE CON TOYOTA

Legalitax Studio Legale e Tributario, Galante e Associati Studio Legale e Ramondelli e Saracino Studio Legale e Notarile hanno assistito il Gruppo Toyota in un'operazione di ristrutturazione societaria che ha coinvolto le branch italiane della finanziaria UK Toyota Financial Services plc e della banca tedesca Toyota Kreditbank GmbH.

L'operazione ha dato vita ad una società di nuova costituzione, la Toyota Financial Services Italia S.p.A., con un capitale sociale di € 121.504.000 che, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia, è stata iscritta all'albo unico degli intermediari finanziari. Le due branch sono confluite nella nuova società dal 29 marzo scorso, rispettivamente tramite un conferimento in natura e una cessione di ramo d'azienda. Legalitax Studio Legale e Tributario ha curato gli aspetti fiscali con un team composto dal socio Alessandro Pinci (in foto) e dal senior manager Antonino Palmeri, Galante e Associati Studio Legale ha agito per gli aspetti regolamentari e contrattuali dell'intera operazione con un team composto dal socio Luitgard Spögler e dagli associate Francesco Caccamo e Costantino Lamberti, Ramondelli e Saracino Studio Legale e Notarile ha curato gli atti notarili, a rogito del Notaio Roberto Saracino, e gli adempimenti conseguenti.

