LUNEDÍ DI PASQUETTA: NON ESCONO I GIORNALI QUOTIDIANI

NOTIZIE FIEG





La FIEG, Federazione Italiana Editori Giornali, comunica che il Lunedì dell'Angelo, 22 aprile 2019, i giornali quotidiani non usciranno. In tale giorno, inoltre, le edicole avranno la facoltà di non attuare l'apertura, in base agli accordi relativi alla disciplina della rete di vendita.