Tonucci & Partners nella fusione Dimar Group S.p.A.

Tonucci & Partners, con Richard C. Morabito e Massimiliano Troiani, nonché con Stefano Sartori e Giulio Cerquozi, ha assistito la Dimar Group S.p.A. nella fusione inversa per incorporazione, che ha portato Dimar Group a incorporare le società Bottega Pieffe S.r.l., Cover S.r.l., Dimar S.r.l. e I.P.V. S.r.l. e alla trasformazione di Dimar Group in società per azioni.

A seguito della complessiva operazione, Dimar Group consolida la sua posizione di leader nel settore della pelletteria, con un giro d'affari di circa 30 milioni di Euro, due poli produttivi a Valentano (Viterbo) e Campli (Teramo) e oltre 300 dipendenti, con un indotto di altri 300 addetti.

Tonucci &Partners conferma la propria attenzione alle medie imprese nei processi di crescita e internazionalizzazione.