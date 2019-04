Carnelutti Studio Legale Associato: ottenuta l'ammissione di IGV Group S.p.A. al concordato preventivo con continuità aziendale

Carnelutti Studio Legale Associato, con un team coordinato dai partner Luca Arnaboldi e Matteo Bazzani (in foto), coadiuvato dagli associate Paolo Vitaloni e Chiara Maria Mariani, ha assistito IGV Group S.p.A. - società leader nella progettazione e nella produzione di piattaforme elevatrici DomusLift e di ascensori con fossa e testata ridotte, attiva in più di 70 Paesi nel mondo ed espressione dell'eccellenza Made in Italy all'estero – in relazione all'accesso alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale di Milano, con provvedimenti del 22 marzo – 3 aprile 2019, ha ammesso IGV Group S.p.A. alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, autorizzandola altresì a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'art. 182-quinquies l.fall..

Carnelutti Studio Legale Associato ha curato gli aspetti legali relativi alla procedura di concordato preventivo e alla autorizzazione dei finanziamenti prededucibili, assistendo altresì IGV Group S.p.A. nella negoziazione e stipula di un accordo paraconcordatario con un primario istituto di credito italiano.

D.G.P.A. & Co., con la partner Barbara Biassoni, ha assistito IGV Group S.p.A., in qualità di advisor finanziario, nella definizione del piano di concordato preventivo