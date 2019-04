FIEG: FINANZIAMENTO CREDITO PUBBLICITÀ, LOTTA ALLA PIRATERIA, CONFRONTO CON EDICOLANTI

Si è riunito oggi a Roma il Consiglio Federale della Fieg che, sentita la relazione del Presidente Andrea Riffeser Monti, ha ribadito i temi prioritari da definire nel corso degli Stati generali dell'editoria avviati il 25 marzo scorso dal Governo: mercato del lavoro, distribuzione, contrasto alla pirateria, valorizzazione del prodotto editoriale e pubblicità.

Alla luce della grave situazione del settore, il Consiglio ha invitato il Governo e il Parlamento ad anticipare, nelle more del completamento del percorso degli Stati generali, alcuni provvedimenti indifferibili come il rifinanziamento per il 2019 del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali.

Gli editori hanno espresso apprezzamento per la conclusione dell'iter di approvazione della direttiva europea di riforma del copyright, auspicando che la legislazione nazionale recepisca le nuove regole per migliorare la posizione negoziale degli editori nel mondo digitale.

Riguardo alla lotta alla pirateria, Riffeser ha riferito al Consiglio sugli sviluppi delle iniziative della Fieg di contrasto all'utilizzo illegale dei contenuti editoriali, ed in particolare sulle azioni contro la piattaforma Telegram. Ha, inoltre, sottolineato quanto di recente dichiarato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, riferendosi al settore del cinema e dell'audiovisivo, ha ribadito l'impegno del Governo ad "agire contro le illecite condotte che violano la tutela della proprietà intellettuale." "È auspicabile – ha affermato il Presidente della Fieg – che altrettanto impegno da parte del Governo sia posto in atto per il settore dell'editoria giornalistica".

Nel pomeriggio è ripreso il confronto per il rinnovo dell'Accordo nazionale sulla vendita dei giornali quotidiani e periodici. Le parti hanno condiviso l'impegno per una rapida definizione dell'accordo e per l'istituzione di una Cabina di regia al fine di avanzare proposte comuni per continuare a garantire la capillare presenza dei giornali sul territorio.

Nelle prossime settimane partirà una campagna stampa per sensibilizzare i cittadini sull'importanza dell'acquisto dei giornali e sul ruolo delle edicole quale veicolo fondamentale della diffusione.