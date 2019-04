Gli Studi in campo nella cessione Elettroveneta

Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia e controllata dal gruppo multinazionale francese Sonepar, ha perfezionato l'accordo per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Elettroveneta S.p.A., storica azienda veneta con sede a Padova operante nel medesimo settore.

I venditori sono stati assistiti per gli aspetti fiscali e finanziari dai Dottori Luca Pavanello e Matteo Molendi, entrambi partner dello studio BPA; per gli aspetti legali dallo Studio Sat con i partner Alvise Spinazzi e Silvia Gagno e dal senior associate Marco Vendramini; per i profili antitrust dall'Avvocato Gianluca Belotti.