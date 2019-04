Orrick: nuove cariche per Messina e Testa

Orrick è lieto di annunciare che Patrizio Messina e Guido Testa sono stati nominati dal Board di Orrick rispettivamente Partner in charge for Europe e Office leader, Milan and Rome.

Entrambi gli avvocati, oltre al consueto svolgimento della propria attività professionale, saranno chiamati a supervisionare e coordinare le attività strategiche della firm a livello italiano ed europeo contribuendo alla crescita di Orrick globalmente.

Tali nomine confermano, ancora una volta, la stima della firm nelle capacità professionali e manageriali dei partner italiani e dei loro colleghi.