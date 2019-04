R&P LEGAL CON MATILDA HOLDING S.p.A. NELL'ACQUISIZIONE DEL GRUPPO AUTOROTOR

Matilda HOLDING SPA, società di investimento specializzata in CLUB DEAL promossa da Studio Sebastiani ed Ocean Merchant, ha finalizzato l'acquisizione dell'intero capitale delle Società AUTOROTOR S.r.l. e AUTCAM S.r.l.; Società operanti nella progettazione e realizzazione (grazie a tecnologia e brevetti di proprietà) di componenti evoluti per l'automazione industriale, unità meccaniche per il mercato dell'automazione, dell'assemblaggio, del confezionamento e della manipolazione.

Le Società hanno sede a Vaiano Cremasco (CR) ed operano con assiduità e costanza, da oltre 40 anni, nei principali mercati esteri.

Lo studio R&P Legal ha assistito Matilda Holding S.p.A. negli aspetti legali riguardanti l'acquisizione e il financing della stessa con un team guidato dal partner Claudio Elestici, con la Of Counsel Sabrina Straneo e dal trainee Alessandro Cigolla del dipartimento "Corporate M&A" e con un team guidato dal partner Giovanni Luppi, con l'associate Vincenzo D'Antoni e con il trainee Giacomo Passeri del dipartimento "Banking & Finance".

Matilda Holding S.p.A. è stata altresì assistita dall'avvocato Alberto Calvi di Coenzo di Avvocati di Impresa.

La due diligence fiscale ed Accounting è stata effettuata da Deloitte Financial Advisory S.r.l. mentre Alessandro Sebastiani e Tommaso Franzini di Studio Sebastiani hanno agito quali advisor finanziari e societari di Matilda Holding.

I venditori sono stati assistiti da Giovannelli e Associati con il partner Matteo Colombari e gli associate Alberto Maria Corolla e Marco Trapparo.

La banca finanziatrice è stata Banco BPM S.p.A., assistita dallo studio Dentons con un team coordinato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dagli associate Silvia Cammalleri e Rosalba Pizzicato