8° DEAL PER IL FONDO DI PRIVATE EQUITY DI GREEN ARROW CAPITAL SGR

Acquisita la maggioranza di Labware che permette di richiamare oltre il 50% del commitment del Fondo.

Si è perfezionata oggi l'8° acquisizione del Team di Private Equity di Green Arrow Capital SGR, includendo oltre agli investimenti principali anche i tre add-on sulle partecipate già in portafoglio. Il Fondo di Private Equity "GAPEF3" ha acquisito la maggioranza di Labware, società marchigiana attiva da oltre 20 anni nel mercato dei POS per la ristorazione.

La società, nata come produttore di puro hardware (realizzava palmari), negli anni ha sviluppato un software proprietario, che l'ha portata oggi a proporsi sul mercato del food service e del retail con un sistema integrato (c.d. "E-Pos") in grado di supportare gli applicativi gestionali e tutti gli altri device necessari per la gestione del punto vendita (quali stampanti e palmari). Labware offre inoltre una serie di APP customizzabili per il monitoraggio del punto vendita e la fidelizzazione e l'analisi dei dati della clientela (data analytics). Tale soluzione integrata è presente sul mercato dal 2010 e ha permesso a Labware di valorizzare il suo posizionamento competitivo con una marginalità significativa, realizzando il suo fatturato principalmente in Francia ed in via residuale in Italia.

Obiettivo del Fondo Green Arrow Private Equity 3 è quello di sviluppare la partecipata in un percorso di crescita dimensionale fornendo il supporto necessario per un incremento sia della struttura manageriale che del suo posizionamento sia nazionale che internazionale nel mercato di riferimento.

Daniele Camponeschi, Founding Partner di Green Arrow Capital e CIO della SGR ha commentato: "Siamo contenti della realizzazione di questa nuova operazione che ci permette di richiamare oltre il 50% del commitment del Fondo continuando ad incrementare il nostro portafoglio di eccellenze italiane con una forte presenza estera. Società in cui il Fondo può contribuire non solo finanziariamente ma anche fornendo un supporto gestionale ed organizzativo volto ad accelerarne la crescita, creando così un impatto positivo nell'economia reale".

Paolo Pagnanini, Socio Fondatore e reinvestitore di Labware ha dichiarato: "Con l'ingresso del Fondo nella struttura di Labware siamo certi di poter avere al nostro fianco un partner strategico per incrementare la crescita nei mercati in cui la società è già presente ed avere le potenzialità per sfruttare ulteriormente il vantaggio tecnologico dei nostri sistemi integrati anche in nuove geografie."

Il Team di Green Arrow Capital SGR S.p.A. che ha lavorato sull'operazione è stato composto da Daniele Camponeschi, CIO della SGR, Francesca Chiara Gennaro, Investment Director dell'area Private Equity e Giorgio Fenili, Associate del Team di Private Equity.

Hanno assistito il team di Green Arrow Capital SGR gli avvocati dello studio legale Orrick sotto la guida dei Partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, degli Avvocati Paola Barometro, Federico Urbani, Nicolò Del Dottore e Cristiana Montesarchio (per la due diligence legale ed i contratti), i professionisti dello studio KPMG, sotto la guida dei Partner Massimiliano Battaglia e Giacomo Perrone (per la due diligence contabile e fiscale e la strutturazione dell'operazione) e lo studio Caravati Pagani (per l'assistenza societaria e la fusione).

Il Dott. Pagnanini è stato assistito da EY in qualità di advisor finanziario con il team composto da Gianni Panconi, Partner della divisione M&A, Orazio Bocchieri e Nicoletta Cassano, e da DLA Piper in qualità di advisor legale con il team composto da Alessandro Piermanni, Partner della divisione M&A, Barbara Donato, Marianna Busetti e Silvana Bonazzi.