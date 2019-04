L'AVV. SALVATORE PROVIDENTI SPECIAL PARTNER DI LEGÁLIA

L'avvocato Salvatore Providenti inizia la collaborazione con Legália in qualità di special partner. Dopo una trentennale carriera in Consob, Providenti lascia la posizione di responsabile della Consulenza Legale, ricoperta per più di 7 anni, per intraprendere l'attività di avvocato libero professionista.

Presso Legália, l'avv. Providenti presterà la sua attività sia in ambito giudiziale che stragiudiziale nei settori dei mercati finanziari e delle società quotate e potrà mettere a disposizione la sua unica esperienza maturata attraverso il coinvolgimento nelle principali operazioni societarie che hanno interessato il mercato italiano negli ultimi anni e la difesa diretta dell'Autorità davanti a tutte le Corti civili, penali e amministrative, incluse quelle superiori, la Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'avv. Providenti ha, tra l'altro, partecipato alla redazione del Testo Unico della Finanza, è stato componente della Commissione Vietti per la riforma del diritto societario e ha seguito le ulteriori evoluzioni normative di settore con riferimento, ad esempio, alla Corporate Governance e agli Abusi di Mercato. Ha inoltre partecipato a gruppi di lavoro comunitari per la predisposizione della direttiva "shareholder's rights" e a tavoli di lavoro e consultazione con le altre autorità di vigilanza (come Banca d'Italia, Ivass, AGCM).

Attualmente è docente di Diritto dei mercati finanziari presso il Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS e di Diritto Commerciale presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali della medesima Università.