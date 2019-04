Orrick con Banco BPM nella ristrutturazione della cartolarizzazione di crediti ipotecari residenziali performing

Orrick ha assistito Banco BPM S.p.A. nella ristrutturazione, avvenuta a marzo 2019, dell'operazione di cartolarizzazione - di crediti ipotecari residenziali classificati in bonis - conclusa a dicembre 2012 e già ristrutturata, una prima volta, a ottobre 2016.

Nel contesto della nuova ristrutturazione, il veicolo della cartolarizzazione, BPL Mortgages S.r.l., a fronte della cessione da parte di Banco BPM S.p.A di un nuovo portafoglio di Euro 1.891.170.578,67 di crediti ipotecari residenziali classificati in bonis, ha emesso un'ulteriore serie di titoli, suddivisa in una classe di titoli senior e una classe di titoli junior. I titoli senior sono quotati sulla borsa di Dublino e sono dotati di rating da parte di DBRS e Moody's. Le due nuove classi di titoli sono state interamente sottoscritte da Banco BPM S.p.A.

L'operazione è il primo deal italiano ad avere implementato i nuovi requisiti richiesti dal regolamento 2017/2402 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017.

Il team Orrick che ha curato l'operazione è stato guidato dai partner Patrizio Messina, Partner in charge per l'Europa e Gianrico Giannesi, Head del Finance Team italiano, in collaborazione con la Senior Associate Ludovica Cipolla, la Managing Associate Maria Vittoria Cazzola e l'Attorney Trainee Francesco Paolo Volpe.