Paul Hastings nell'ampliamento di un parco eolico

Paul Hastings LLP ha assistito VRG 060 S.r.l., società detenuta da F2i - Fondi Italiani per le Infrastrutture tramite la società F2i ER1 S.p.A., nella negoziazione e finalizzazione dei contratti per l'ampliamento del parco eolico sito nel Comune di Mazara del Vallo.

Tale ampliamento consisterà nell'installazione di 6 nuove turbine per una potenza complessiva pari a 18MW che saranno sviluppate in market parity, e che si aggiungeranno al parco eolico già in esercizio con potenza installata complessiva di 48MW. Il contratto di fornitura delle turbine è stato sottoscritto con Vestas mentre il contratto di BoP è stato sottoscritto con Volta Green Energy.

Per Paul Hastings ha agito un team coordinato dai partner Lorenzo Parola e Francesca Morra insieme all'associate Andrea Coluzzi.Legance, a sua volta, ha agito con un team composto dal Senior Partner Monica Colombera e dal Managing Associate Emanuele Artuso coadiuvato dall'Associate Luigi Agostinacchio. Per Vestas ha agito il team legale interno.