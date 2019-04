Simone Lucatello è partner di Simmons & Simmons

La promozione è a conferma del fatto che finanza strutturata e cartolarizzazioni sono aree strategiche per lo Studio.

Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons annuncia la promozione di Simone Lucatello a partner nel dipartimento di Financial Markets a decorrere dall'1 maggio 2019.

Simone, entrato in Simmons & Simmons in qualità di of counsel nel maggio 2018, si occupa principalmente di finanza strutturata e cartolarizzazioni e presta la propria attività nell'ambito della finanza straordinaria, con particolare riguardo alla strutturazione di operazioni di smobilizzo crediti. In particolare, ha maturato una pluriennale esperienza nell'assistenza in favore di arrangers, lead managers, investitori, emittenti ed originators nell'ambito di complesse operazioni di cartolarizzazione e di smobilizzo di varie tipologie di crediti, in bonis e non-performing. Vanta, inoltre, una solida esperienza nell'ambito di emissioni di private debt ed operazioni strutturate di finanziamento e rifinanziamento inerenti a progetti di energie rinnovabili.

Abilitato all'esercizio della professione forense in Italia ed a New York, Simone è responsabile del team italiano di finanza strutturata e cartolarizzazioni, che conta cinque professionisti.

Negli ultimi mesi lo Studio ha continuato nel percorso di crescita e rafforzamento del proprio dipartimento di Financial Markets con diversi ingressi nella finanza strutturata e nel tax.

Romeo Battigaglia, partner responsabile del dipartimento Financial Markets e del gruppo Financial Services per l'Italia ha commentato: "Questa promozione è per noi significativa e conferma l'importanza della nostra offerta nel Financial Markets che rappresenta un centro di eccellenza del nostro Studio a livello globale".

Andrea Accornero, Italy Country Head, ha aggiunto: "A seguito della crescita per linee esterne nel corso degli ultimi anni, siamo lieti di annunciare questa promozione, a ulteriore conferma che la nostra attenzione verso la valorizzazione dei talenti e nel fornire percorsi di crescita chiari e definiti è sempre alta".

Simmons & Simmons ha annunciato complessivamente 15 promozioni al ruolo di partner a Milano, Londra, Bristol, Amsterdam, Monaco di Baviera e Madrid.