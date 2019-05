PICOZZI E MORIGI LEGAL ADVISOR NELL'ACQUISIZIONE TRA TRIMAS E TAPLAST, AZIENDE LEADER NEL SETTORE DEL PACKAGING

Picozzi e Morigi, ha assistito i soci Paolo Santagiuliana e Alkemia SGR nelle trattative e nella conclusione dell'operazione di cessione totalitaria delle azioni di Taplast S.p.a. a TriMas, società americana quotata al Nasdaq operante nei settori del packaging, aerospaziale e prodotti speciali.

Taplast, fondata nel vicentino da Evans Santagiuliana e successivamente gestita dal figlio Paolo Santagiuliana, con una politica di investimenti in ricerca ed innovazione, è riuscita nel corso dei suoi 45 anni di attività ad imporsi sia nel mercato nazionale che internazionale, in particolare in Europa e nelle Americhe, con una produzione riconosciuta innovativa a livello globale che fonde funzionalità, design ed eco-compatibilità.

Tappi di sicurezza per i bambini, All-Plastic Pumps, dispenser ecologici senza parti in metallo per articoli rivolti alla cura della persona e della casa, sono alcuni dei prodotti realizzati dalla sezione packaging di Taplast.

Picozzi e Morigi, storico studio legale romano, ha visto coinvolti il socio fondatore Alessandro Picozzi e Vincenzo Palmisano nell'assistenza ai soci uscenti Paolo Santagiuliana e Alkemia SGR, per tutti gli aspetti legali dell'operazione.

Per gli aspetti finanziari, Taplast e i venditori, si sono avvalsi dell'assistenza di Alantra, mentre Stefano Santagiuliana è stato rappresentato dallo studio legale SAT Spinazzi Azzarita Troi.

TriMas, assistita da Bird & Bird, PricewaterhouseCoopers Advisory e TLS, ha comunicato che Taplast sarà una divisione di proprietà di Rieke, interamente controllata da TriMas, attiva nel segmento Packaging.