Si è tenuto in data 15 aprile 2019 presso la Sala Bella dell'Istituto Leone Dehon di Monza il convegno "Diversità e Inclusione sul luogo di lavoro: una pratica virtuosa" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Monza, dal Comitato Pari Opportunità della Provincia di Monza e Brianza e dalla Fondazione Forense di Monza e che ha visto il coinvolgimento di Parks – Liberi e Uguali, associazione senza scopo di lucro che ha tra i suoi soci esclusivamente datori di lavoro, creata per aiutare le aziende socie a comprendere e realizzare al massimo le potenzialità di business legate allo sviluppo di strategie e buone pratiche rispettose della diversità.

Il panel di relatori, moderati dall'Avv. Marina Colombo, Comitato Pari Opportunità Ordine di Monza, ha incluso Roberto D'Incau, Fondatore e CEO di Lang&Partners; l'Avv. Alessandra Ghezzi, Consigliera di Parità Provincia di Monza e Brianza; Anna Maria Antoniazza, Legal & Commercial Executive presso Accenture; Fabio Lanzillotta, COO & CFO presso Simmons & Simmons (in foto); Fabio Galluccio, Founder presso Jointly – il welfare condiviso; Gabriella Crafa, Vice President & Head of Digital presso Diversity; Sandro Castaldo, Prof. Ordinario dell'Università Bocconi e Partner presso Focus Mgmt. I lavori del convegno si sono aperti con i saluti istituzionali della Presidente del Comitato Pari Opportunità Avv. Annacarlotta Biffi.

Fabio Lanzillotta, facendo leva sulla propria decennale esperienza in primari studi legali internazionali d'affari, ha sottolineato che "Sono gli stessi clienti a chiedercelo sempre più spesso nei pitch e in tante altre occasioni ed è opportuno mostrare il nostro impegno.

Favorendo la diversità ed inclusione con policy alla mano che vengano attuate nella vita quotidiana in studio si favorisce un ambiente di lavoro che aspira ad essere best place to work dove attrarre e sviluppare i migliori talenti. Inoltre, vogliamo essere tra i principali studi legali in Italia a promuovere la diversità e a continuare ad implementare policy che favoriscano la presenza femminile tra le figure apicali". Fabio Lanzillotta ha fornito un excursus delle principali policy implementate e attualmente in vigore presso lo studio legale internazionale Simmons & Simmons ivi incluse le pratiche virtuose implementate dallo studio a sostegno di chi, all'interno dell'organico, decida di intraprendere una transizione di genere, oltre ad annoverare le principali attività di diversity & inclusion che hanno visto particolarmente impegnato lo studio legale Simmons & Simmons nel corso dell'ultimo biennio per fornire un riscontro fattuale.