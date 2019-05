CMS al fianco di TP Group nell'acquisizione di Sapienza Consulting

CMS - tra i primi dieci Studi legali internazionali - ha assistito TP Group, gruppo internazionale che offre servizi nel campo della difesa, energia, spazio, intelligence e sistemi, nell'acquisizione di Sapienza Consulting Holding B.V., tra le principali società europee di servizi di ingegneria e soluzioni IT per lo spazio e la difesa.

Mediante l'acquisizione del controvalore di 13,5 milioni di euro, TP Group mira ad espandere la propria attività a livello internazionale negli ambiti spazio e difesa.

CMS ha assistito TP Group con un team cross-border trasversale: più nel dettaglio lo Studio CMS in Italia si è occupato, tra l'altro, della due diligence legale su Sapienza Consulting S.r.l., controllata italiana di Sapienza Consulting Holding B.V., seguendone aspetti corporate quali quelli legati al cambio di management di Sapienza Consulting S.r.l. Il team italiano era composto da Paolo Scarduelli (Partner CMS in Italia) e Lorenzo Bocedi (Counsel CMS in Italia).