Emanuele Patti approda in Nexum Legal nel dipartimento Labour

Emanuele Patti entra in Nexum Legal, l'associazione professionale multidisciplinare che svolge i servizi legali di NEXUMSTP.

In qualità di avvocato senior si inserisce all'interno del dipartimento di diritto del lavoro di Nexum Legal, la struttura composta da un team di avvocati con esperienza nei settori commerciale e servizi, aziende a partecipazione pubblica, trasporti e hotellerie di lusso.

Grazie alla sua precedente esperienza in studi legali dedicati alla consulenza giudiziale e stragiudiziale in ambito giuslavoristico, come nuovo legal counsel in Nexum Legal farà parte del Team litigation seguendo anche la consulenza e contrattualistica inerente al dipartimento dedicato.

Emanuele Patti è specializzato in diritto del lavoro e della previdenza sociale. Ha maturato in passato specifiche competenze nel settore del diritto del lavoro, prestando la propria attività professionale sia a tutela di importanti società, occupandosi di problematiche datoriali, sia a difesa dei diritti dei lavoratori.