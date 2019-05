Innovazione e trasformazione digitale, BonelliErede consolida la propria esperienza con un Focus Team dedicato

Innovazione, fintech, insurtech e assistenza legale a start-up sono le quattro anime che compongono il nuovo Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale di BonelliErede.

Con l'istituzione di questo nuovo team, professionisti specializzati in diverse aree del diritto che negli anni hanno consolidato le proprie esperienze e conoscenze nell'ambito dell'innovazione, della digitalizzazione dei servizi finanziari e assicurativi e nell'assistenza a start-up e imprese ad alto contenuto innovativo, lavorano in sinergia con l'obiettivo di prestare assistenza alle imprese di ogni settore in tutte le fasi del processo di trasformazione digitale.

L'offerta di servizi del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale si articola in 4 aree di specializzazione: innovazione, data e cybersecurity, all'interno della quale rientra l'erogazione di assistenza nell'ambito dell'acquisizione, sviluppo e protezione dell'innovazione digitale e dell'analisi di nuovi modelli di business e le tematiche di natura fiscale, di organizzazione del lavoro e contrattuali connesse all'economia digitale; fintech, attraverso cui è offerta assistenza a 360° nei settori dei sistemi di pagamento digitali, smart contract, tecnologia blockchain, digital lending, crowdfunding ed emissioni di strumenti, big data, algoritmi, regtech e valute virtuali; insurtech, che include l'assistenza nei profili di compliance, proprietà intellettuale, diritto societario, regolamentare, antitrust e fiscale alle imprese del settore assicurativo, in cui l'innovazione digitale è in molti casi già in fase avanzata rispetto ad altri; start-up, che ha l'obiettivo di assistere le società in fase di avvio, in particolare nelle aree dei rapporti tra i soci e corporate governance, sviluppo e protezione di prodotti e servizi, accesso al capitale, agevolazioni fiscali e gestione della burocrazia, ingresso in nuovi mercati e interconnessione con clienti, fornitori e partner.

Il Focus Team è guidato dal partner Tommaso Faelli (IP, IT e privacy), e composto dai partner Marco Adda (diritto tributario), Giulia Bianchi Frangipane e Barbara Napolitano (diritto societario), Alessandro Musella (corporate compliance), Vittorio Pomarici (diritto del lavoro), Federico Vezzani (regolamentazione bancaria e assicurativa) e dall'of counsel Maurizio Pappalardo (antitrust).

Stefano Simontacchi, Presidente di BonelliErede, ha commentato: "Con la costituzione del Focus Team Innovazione e Trasformazione Digitale, mettiamo a fattor comune le conoscenze approfondite e le esperienze che i nostri professionisti hanno già maturato al fianco di società finanziarie e assicurative, start-up e imprese che si sono già apprestate a compiere il percorso di trasformazione digitale o a muovere i primi passi. BonelliErede risponde così all'esigenza più che mai urgente delle imprese di ricevere un'assistenza legale e fiscale puntuale e omnicomprensiva in tutte le fasi di orientamento nel complesso mondo della digitalizzazione e nelle connesse opportunità di crescita".