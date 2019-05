AIGI, GIUSEPPE CATALANO E' IL NUOVO PRESIDENTE

Il nuovo Consiglio Generale dell'Associazione Italiana Giuristi d'Impresa, riunitosi ieri 8 maggio presso la sede dell'associazione, ha proceduto alle nomine delle cariche sociali e al conferimento dei poteri.

Il Consiglio Generale, composto da 15 associati rappresentanti i legali di importanti realtà aziendali italiane ed estere presenti sul territorio italiano, per il triennio 2019/2022 ha nominato Giuseppe Catalano nuovo Presidente dell'associazione e Wanya Carraro Vice Presidente Vicario con delega all'editoria. Massimo Scaravonati, già presidente del Collegio dei Revisori dell'associazione, ricoprirà il ruolo di Segretario-Tesoriere. Il Comitato Direttivo sarà composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dal Presidente uscente Raimondo Rinaldi, dal Presidente Emerito Giovanna Ligas, dal Responsabile territoriale della sezione centro Giorgio Martellino, dal Responsabile rapporti con ECLA Silvia Bonaccossa e dal Consigliere Gabriella Porcelli. Di importanza primaria per la vita associativa anche le nomine dei 7 Responsabili delle Sezioni Territoriali che svolgono un ruolo quotidiano di vicinanza alla base dei Soci.

L'associazione invita a consultare il proprio sito www.aigi.it (alla voce "chi siamo").

Il Presidente, nel ringraziare i componenti del Consiglio per la fiducia riposta, ha dichiarato che è determinato a continuare a portare avanti il programma di promozione della figura del giurista interno quale garante dell'etica e della legalità nelle imprese e per le imprese, di riconoscimento anche normativo di tale figura e, contestualmente, di sviluppo delle attività di formazione e percorribilità/fattibilità di una "certificazione di qualità" del giurista d'impresa. Interesse dell'associazione sarà anche affrontare, nel prossimo futuro, la sfida digitale e dell'intelligenza artificiale e, in generale, quelle poste da tutte le nuove tecnologie applicate alla professione legale, argomento oggetto anche della AIGI Summer School 2019 che si terrà dal 14 al 16 giugno prossimi. All'atto della nomina, Giuseppe Catalano, a nome dell'intero Consiglio Generale, ha ringraziato Raimondo Rinaldi, Presidente uscente, per il suo operato durante i due mandati precedenti.



I Responsabili delle Sezioni Territoriali:



LOMBARDIA e LIGURIA Alessandra Bini

TRIVENETO Laura Amadio

PIEMONTE E VALLE D'AOSTA Nemio Passalacqua

EMILIA ROMAGNA E MARCHE Micaela Cattaneo

TOSCANA e UMBRIA Simone Forni

CENTRO Giorgio Martellino

SUD Stefano Pantaleo