convegno





A VERONA CON L'AMBASCIATORE DI MALTA UTILIZZARE LA BLOCKCHAIN A MALTA: L'INNOVAZIONE ATTRAVERSO LA REGOLAMENTAZIONE .

Le opportunità del sistema maltese e le novità nella legislazione italiana.



A Verona sono attesi imprenditori, professionisti, operatori della finanza, del mondo delle reti e dell'informatica all'evento gratuito di mercoledì 15 maggio dalle 16:00 alle 18:00 – sala convegni hotel Crowne Plaza in via Belgio, 16 a Verona – su come "Utilizzare la blockchain a Malta: l'innovazione attraverso la regolamentazione" in cui saranno illustrate le opportunità del sistema Maltese e le novità nella legislazione Italiana.

L'appuntamento è organizzato da Finance Malta in collaborazione con l'Ambasciata della Repubblica di Malta e dagli studi David Zahra & Associates Advocates, R&P Legal, con gli studi veronesi Rubini & Partners e Dindo.

Malta è la prima giurisdizione al mondo che ha creato un assetto normativo dedicato alla blockchain, attraverso l'introduzione di tre leggi che regolano DLT (distributed ledger Technology), virtual financial assets e smart contracts.

Dopo i saluti di benvenuto di Vanessa Frazier ambasciatore di Malta in Italia e l'introduzione ai lavori di Ivan Grech (Finance Malta) e del commercialista veronese Marco Rubini, seguiranno gli interventi: "Malta Blockchain Island" di Gianluca Busuttil, David Zahra & Associates Advocates e "Le novità nella legislazione italiana" di Nicola Berardi R&P Legal. L'incontro è moderato dall'avvocato Stefano Dindo.

Nel corso dell'appuntamento saranno esaminate le caratteristiche delle norme maltesi in tema di blockchain, con un focus sull'applicazione ed i vantaggi che offrono in riferimento all'attuale ordinamento in Italia.

La partecipazione è gratuita, la cittadinanza è invitata.

Per iscrizioni: giselle.borgolivier@financemalta.org oppure

https://www.financemalta.org/events/event/utilizzare-la-blockchain-a-malta-genova-verona-2019/



Finance Malta è un'agenzia semi governativa, nata da una partnership pubblico - privata, costituita per promuovere Malta come centro internazionale per i servizi finanziari.