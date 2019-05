LA SCALA LANCIA IUSPOD, INNOVATIVO PODCAST EDITORIALE

Sarà disponibile dal 10 maggio il primo podcast realizzato da La Scala Società tra Avvocati e basato sui contenuti di Iusletter, il portale web di aggiornamento giuridico quotidiano sviluppato da una redazione dedicata, composta da soci e professionisti dello Studio.

La Scala è tra i primi studi legali a lanciare un'iniziativa di questo tipo che prevede la produzione di un podcast a cadenza settimanale, della durata di una decina di minuti, in cui verranno analizzate le tre principali notizie della settimana.

Ogni venerdì mattina, Davide Lentini, giornalista e speaker radiofonico, illustrerà i temi prescelti e li approfondirà intervistando gli avvocati di La Scala.

Il progetto è realizzato in collaborazione con MyVoxes, leader in Italia nella realizzazione di podcast, format che sta registrando un forte sviluppo anche come strumento di marketing e comunicazione utilizzato dalle aziende. Secondo i dati di una recente indagine Nielsen, negli ultimi 3 anni gli ascoltatori abituali di podcast in Italia sono passati da 850mila a 2,7 milioni, con una crescita del 217%. Iuspod sarà ascoltabile su una sezione dedicata dei siti Iusletter e LaScalaw e sulle principali piattaforme di podcasting.

Giuseppe La Scala, senior partner di La Scala Società tra Avvocati, ha dichiarato: "Siamo da sempre dei precursori nel settore dell'informazione e dell'analisi giuridica. Ogni giorno, con Iusletter, raggiungiamo e aggiorniamo migliaia di giuristi di impresa, operatori economici, professionisti. Da questa esperienza nasce Iuspod, un appuntamento settimanale che diventerà imperdibile per tutti i cultori del diritto".