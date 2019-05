Latham & Watkins e Clifford Chance nella nuova emissione di Eni S.p.A. in dollari statunitensi

Eni S.p.A. ha concluso oggi un'emissione obbligazionaria a tasso fisso con durata 10 anni per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di dollari statunitensi. Questa nuova emissione segue quella completata nel settembre 2018, caratterizzata, come in questo caso, dall'applicazione di una struttura innovativa che consente ad un emittente italiano la fungibilità dei titoli scambiati nei sistemi americani con quelli regolati nei sistemi europei.

Il team legale interno di ENI S.p.A. che ha seguito l'operazione è composto da Gloria Dagnini, Maria Camilla Cardilli e Maria Sole Betti Guaraldi.

Latham & Watkins ha affiancato il team legale interno della società con un team guidato dal partner Ryan Benedict, con il partner Antonio Coletti e gli associate Paolo Bernasconi, Camillo Di Donato, Guido Bartolomei per gli aspetti di diritto italiano e statunitense, il counsel Cesare Milani e l'associate Virginia List per i profili regolamentari dell'operazione. Il partner Jocelyn Noll e l'associate Aaron Bernstein dell'ufficio di New York hanno seguito gli aspetti di diritto fiscale statunitense.

Clifford Chance ha assistito gli Underwriters – Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Incorporated Morgan Stanley & Co. LLC e Wells Fargo Securities – in relazione a tutti gli aspetti sia di diritto statunitense e internazionale sia di diritto italiano, con un team guidato dal partner Filippo Emanuele, con il partner Alberta Figari, il counsel Laura Scaglioni e l'associate Francesco Napoli. I profili fiscali dell'operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli con il senior associate Sara Mancinelli.