BM&A advisor delle società Int.Ex S.p.A., Eurotend S.p.A nell'operazione di cessione del capitale a Verona Fiere Servizi S.p.A.

BM&A Studio Legale Associato con i partners Riccardo Manfrini e Vittorio Titotto e Akos s.r.l. con gli advisors Camilla Narder e Veronica Striuli, hanno assistito Int.Ex S.p.A., Eurotend S.p.A. e i rispettivi soci nell'operazione che ha portato alla cessione dell'intero capitale sociale delle due società a Verona Fiere Servizi S.p.A. e al contestuale acquisto da parte di AB S.r.l., società partecipata dagli stessi soci cedenti, del 30% del capitale sociale della stessa Verona Fiere Servizi S.p.A.



Con questa operazione Verona Fiere Servizi S.p.A. ha posto in essere un'importante iniziativa industriale che, attraverso l'acquisizione di due storiche e collaudate aziende del settore degli allestimenti, farà evolvere la propria società di servizi in un gruppo in grado di offrire soluzioni complete agli espositori, aumentando al contempo redditività e capacità di operare a livello internazionale.