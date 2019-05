Orrick nomina Gianrico Giannesi head del banking and finance per l'Italia

Orrick è lieto di annunciare la nomina del partner Gianrico Giannesi quale Head of the Banking and Finance Group delle sedi italiane di Orrick.

Il prestigioso incarico dell'Avv Giannesi, che da circa 20 anni assiste primarie istituzioni finanziare italiane ed internazionali in complesse operazioni di debt capital market con particolare focus nell'ambito della finanza strutturata ed NPEs, si inserisce in un'ottica di riorganizzazione ed ulteriore crescita del dipartimento, in collaborazione con Patrizio Messina quale Senior Partner con focus sulle strategie di business.

La numerosa squadra guidata dall'Avv. Giannesi, in crescita costante, è composta da circa 50 professionisti basati a Roma e Milano, tra cui 9 partner e 2 of counsel e presta consulenza nelle più importanti aree del diritto bancario e finanziario tra cui: debt capital market, structured finance, project finance, acquisition finance, public finance, banking e derivati. Il dipartimento è completato inoltre da una English Practice costituita da un team basato in Italia, bilingue ed esperto del mercato domestico ed internazionale.