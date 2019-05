Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di PRISMI nella cartolarizzazione di crediti commerciali

Gattai Minoli Agostinelli & Partners, con un team composto dalle socie Emanuela Campari Bernacchi e Valentina Lattanzi e dell'associate Mattia Valdinoci, ha assistito PRISMI S.p.A. (società di Tender Capital), leader in Italia nel settore del web e digital marketing, nonché quotata sul mercato AIM Italia, agendo come transaction counsel nella cartolarizzazione di crediti commerciali derivanti da contratti stipulati da PRISMI S.p.A. nell'esercizio dell'impresa per circa 20 milioni di Euro.

La società veicolo Pandora SPE S.r.l., si è resa (e si renderà) cessionaria di vari portafogli di crediti commerciali acquistabili su base revolving e pro soluto, ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999. 130 Servicing ha agito come servicer dell'operazione. Il prezzo di acquisto dei crediti è finanziato mediante i versamenti realizzati a valere sui titoli ABS ad interesse fisso emessi dalla società veicolo in forma partly paid.