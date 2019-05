Nuovo ingresso per Elexia avvocati & commercialisti

Lo Studio consolida l'area Tax con l'ingresso di Francesca Pirovano.

Francesca Pirovano entra in Elexia, avvocati & commercialisti in qualità di Associate, per affiancare il team guidato dai partner Nicola Cinelli e Valerio Menaldi.

Francesca Pirovano, con precedenti esperienze presso lo Studio Lucchini di Bergamo e lo Studio Associato KPMG di Milano, in Elexia si occuperà di operazioni ordinarie e straordinarie nell'ambito dell'attività seguita dall'area Tax.

Francesca Pirovano ha infatti maturato esperienza nell'area tributaria occupandosi di consulenza nazionale e internazionale.