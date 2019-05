Gatti Pavesi Bianchi nella quotazione di SICIT tramite fusione con SprintItaly

Milano 20 maggio 2019. Si è svolta oggi, in seguito all'efficacia della fusione per incorporazione con SprintItaly S.p.A., la cerimonia di quotazione di SICIT Group S.p.A., a capo di un gruppo di società attive nella produzione e commercializzazione "B2B" di idrolizzati proteici utilizzati quali prodotti biostimolanti per l'agricoltura e ritardanti per l'industria del gesso.



L'ingresso di SICIT Group in Borsa Italiana è avvenuto a seguito dell'operazione di business combination – realizzata tramite la Fusione – con SpI, SPAC italiana i cui promotori sono Fineurop S.p.A., Gerardo Braggiotti, Matteo Carlotti e Francesco Pintucci. La capitalizzazione della società è superiore a 220 milioni euro.



GattiPavesiBianchi ha agito quale deal counsel con un team composto da Stefano Valerio, Vanessa Sobrero, Amelie Gillet, Federica Braschi e Maria Teresa Candido.