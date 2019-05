LED Taxand rafforza a Milano il proprio German desk

Lo studio LED Taxand prosegue il suo processo di internazionalizzazione e rafforza a Milano il German desk.

Ad irrobustire l'attuale team sarà il Dott. Marco Zago, fiscalista con esperienza maturata in studi professionali con clientela principalmente tedesca. Da maggio 2019 è entrato in LED Taxand in qualità di Partner.

"Il rafforzamento del German desk – spiega Guido Arie Petraroli, co-Managing Partner di LED Taxand – viene incontro alle aspettative del nostro network Taxand ed, in particolare, dei colleghi di lingua tedesca di Flick Gocke Schaumburg, Tax Partners e Leitner & Leitner. In questo contesto stiamo definendo anche iniziative reciproche di secondment presso i vari uffici di Taxand nel mondo che si concretizzeranno con gli inizi del 2020. Ad oggi il nostro network indipendente è presente.