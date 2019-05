Unilabel e Be Packaging: una partnership per la crescita

Siglata una partnership tra le due aziende per avviare un percorso di crescita e consolidamento nel mercato grazie alla sinergia di competenze operative



Per la Unilabel, società ventennale, stimata in Italia e all'estero nel settore beverage & spirits per la produzione di etichette, per l'attenzione alla qualità, al servizio e soprattutto alla ricerca e innovazione di prodotto, si prospettano nuove opportunità grazie all'incontro tra il suo amministratore, Luca Lorenzini e Dott. Biagio Flavio Mataluni, amministratore dell'azienda Be Packaging di Montesarchio, altro player del settore, che annovera tra i propri clienti importanti marchi nazionali dell'agroalimentare.



Un incontro fortunato che ha dato vita a una condivisione di vedute e strategie aziendali.

Riconosciuta l'elevata potenzialità della Unilabel, soprattutto in considerazione della sua vocazione innovativa, nonché della competenza manageriale e stimolata dalle opportunità di crescita del mercato di riferimento, la Be Packaging ha avviato un progetto di ampliamento di business, che prevede operazioni di partnership anche con ulteriori aziende del settore.

La Unilabel, che ha vissuto una fase di difficoltà a causa di una crescita non supportata da un'adeguata programmazione finanziaria, aggravata da un incidente su lavoro che l'ha vista coinvolta circa due anni fa, ha dunque intrapreso un progetto di risanamento e rilancio aziendale, anche mediante il recente avvio della partnership con la Be Packaging.



Nell'ambito di tale progetto, per ripristinare l'equilibrio economico – finanziario, ha ritenuto necessario chiedere un termine per l'ammissione alla procedura di accordo di ristrutturazione presentando la c.d. "pre – domanda" con l'assistenza dei dottori commercialisti Andrea Porcaro e Claudia Castaldo, e dell'avv. Fabrizia De Nigris dello Studio Porcaro Commercialisti & Avvocati di Milano e Benevento.



"La partnership tra le due società rappresenta un'importante opportunità per avviare un percorso di crescita congiunto sfruttando le sinergie operative esistenti tra le stesse, da cui trarranno beneficio entrambi gli attori coinvolti, ma anche tutti gli stakeholder aziendali", ha dichiarato Andrea Porcaro, Advisor finanziario della Unilabel.



"La collaborazione tra le due realtà consentirà di migliorare la competitività di entrambe consolidando la presenza sull'intero territorio nazionale, nonchè di avviare un processo di internazionalizzazione. La complementarietà delle produzioni, garantirà una migliore soddisfazione della clientela, rendendo l'offerta più ricca e innovativa, aumentando la flessibilità e la personalizzazione del servizio reso", riferisce l'amministratore della Be Packaging.