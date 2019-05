BonelliErede con Roma, Fiorentina e Torino nell'Istruttoria antitrust sulla vendita dei diritti TV internazionali

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha concluso lo scorso 24 aprile un'istruttoria che ha accertato una violazione del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea nell'ambito delle gare per l'assegnazione dei diritti audiovisivi per la trasmissione in territori diversi dall'Italia delle partite di calcio nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A.



Come comunicato dalla stessa AGCM, sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, è emerso che la partecipazione a tali gare è stata oggetto, a partire dal 2008, di un'intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da alcuni operatori. L'Autorità ha quindi deciso di irrogare sanzioni, ai soggetti parti dell'intesa, per un totale di circa 67 milioni di euro.

L'intesa ha determinato un decremento del valore dei diritti internazionali ed è quindi idonea a danneggiare tutte le squadre di calcio appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, tre delle quali, AS Roma, Torino FC e ACF Fiorentina sono intervenute nel procedimento assistite da BonelliErede.



BonelliErede ha infatti affiancato le tre squadre con un team coordinato dal partner Francesco Anglani, membro del Focus Team Diritto dello Sport, e composto da Giorgio Bitonto, senior associate, e Tommaso Olivieri.