DE CASTELLO & C. SOCIETA' TRA AVVOCATI S.R.L. CONFERMA IN APPELLO AL TRIBUNALE DI UDINE PER REFLEXALLEN S.R.L.

L'avv. Valentino de Castello, Presidente della società de Castello & C. Società tra Avvocati s.r.l., insieme al suo team, ha assistito Reflexallen s.r.l. nella salvaguardia dell'esercizio di una delle sedi della multinazionale, garantendo a essa un risarcimento danni di circa 700 mila euro in un contenzioso con una Banca presso la Corte d'Appello di Trieste.



La storica boutique legale veneta, presente nel territorio da oltre cento anni e costituitosi in forma di associazione professionale nel 1992 e prima in Italia a trasformarsi in S.R.L., è riuscita a far dichiarare la nullità della clausola rischio cambio contenuta nel contratto di locazione finanziaria, con condanna della Banca convenuta alla restituzione dell'importo di 696.971,74 oltre gli interessi legali.



Reflexallen s.p.a. è un'azienda multinazionale nata a Modena nel 1988 con sede a Guiglia (MO) e 14 stabilimenti nel mondo. Fornitore OEM e Aftermarket, da oltre 30 anni è leader del settore automotive, con un portfolio di migliaia di articoli internamente, suddivisi in 5 Divisioni di Prodotto: pneumatic, electrical, fluid power, safety devices e special composites.



La de Castello & C. Società tra Avvocati s.r.l., è composta dai soci fondatori avvocati Valentino de Castello e Cecilia Franciosi e si avvale di 8 collaboratori fra Avvocati, Commercialisti e Analisti Finanziari. Ha la sede legale a Belluno e sedi operative a Milano, Treviso e Udine.