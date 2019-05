Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners advisor di Ambienta SGR nell'acquisizione di Phoenix International Spa.

Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners è stata advisor legale di Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, nell'acquisizione di Phoenix International SpA, leader europeo nella progettazione, produzione e vendita di matrici per l'estrusione di profili di alluminio per applicazioni nel settore industriale, dell'edilizia e dei trasporti.



Fondata nel 1972 e con sede a Verdello, in provincia di Brescia, Phoenix è il leader europeo nello sviluppo e nella produzione di matrici per l'estrusione dell'alluminio, con un portafoglio prodotti molto ampio ed un focus sulle matrici più complesse e tecnologicamente avanzate. La società opera attraverso 8 stabilimenti dislocati in Europa, Stati Uniti e Medio Oriente e conta su team di progettazione centralizzato. Con oltre 700 dipendenti, Phoenix offre ai propri 250 clienti nel mondo matrici di estrusione di alta qualità, supportandoli durante il processo di progettazione e assistendoli con un servizio post-vendita dedicato. Nel 2018 la società ha realizzato ricavi pari a €91 milioni.



Il team di Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners che ha assistito Ambienta è stato composto, per le tematiche corporate, dal Partner Sebastiano Cassani e dagli Associate Guido Cavaliere, Andrea Mossa ed Edoardo Marseglia, per le tematiche banking dal Partner Marco Leonardi e dagli Associate Alessandro Pallavicini e Jacopo Bennardi. Gli aspetti Antitrust sono stati seguiti dal Partner Silvia D'Alberti e dall'Associate Angela Gagliardi. Il team è stato completato dal Counsel Nicola Martegani e dall'Associate Clara Balboni



Ludovici Piccone & Partners ha assistito Ambienta sugli aspetti fiscali dell'operazione con i soci Paolo Ludovici e Michele Aprile e gli associate Andrea Gallizioli e Andrea Petrelli.

L'acquisizione è stata finanziata da un sindacato di banche composto da Banca IMI (banca del Gruppo Intesa Sanpaolo), in qualità di Global Coordinator, Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Banca Finanziatrice e Banca Agente, nonché da Banco BPM, Crédit Agricole Italia e UBI Banca, in qualità di Mandated Lead Arrangers e Banche Finanziatrici, assistito da Orrick con il Partner Marina Balzano, il Managing Associate Giulio Asquini e il Trainee Leopoldo Esposito.

Nell'ambito dell'operazione i manager, che hanno reinvestito, sono stati assistiti dallo Studio Biscozzi Nobili con un team composto dal partner Enrico Valerio e dagli associate Edoardo Mörlin e Martino Filippi.



Il team di Nctm che ha assistito il venditore e reinvestitore Chequers è stato composto dal partner Matteo Trapani, la salary partner Alice Bucolo e l'associate Mario Bonferroni per gli aspetti M&A, dal partner Giovanni de' Capitani di Vimercate per le tematiche Banking e dal salary partner Alessandro De Stefano per gli aspetti Antitrust.

Gli aspetti notarili dell'operazione, invece, sono stati seguiti dallo Studio Notarile Marchetti con il notaio Andrea De Costa