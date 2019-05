JENNY.AVVOCATI entra nel network internazionale CBBL

Milano, 22 maggio 2019 – È con grande entusiasmo che JENNY.AVVOCATI annuncia il proprio ingresso nel prestigioso network internazionale CBBL - Cross Border Business Lawyers composto da più di 60 avvocati provenienti da studi legali commerciali di lingua tedesca presenti in ben 60 paesi nel mondo e specializzati nella consulenza e nell'assistenza alle imprese tedesche, austriache e svizzere nel commercio estero.

"Siamo davvero entusiasti di essere stati scelti come unico Studio Legale a rappresentare l'Italia – commenta Christoph Jenny, Managing Partner di Jenny.Avvocati. Da quasi 30 anni, infatti, lo Studio assiste clienti di lingua tedesca su tutte le questioni legali relative alla loro attività in Italia, accompagnandoli sia durante il loro ingresso nel mercato italiano che nella loro vita quotidiana.

La pluriennale esperienza nei rapporti commerciali e legali tedesco-italiani, unita ad un approccio multidisciplinare, hanno permesso allo Studio di essere selezionati come unici rappresentanti per l'Italia in grado di guardare ai problemi dei clienti da diverse prospettive per poter offrire loro soluzioni su misura che vanno oltre le singole aree specialistiche.